Serie A, la classifica al termine della 9^ giornata: il Pisa lascia la penultima posizione

Un punto a testa. Pisa e Lazio non si fanno male nel posticipo della nona giornata di Serie A, con uno 0-0 che lascia l'amarezza da ambo le parti. Per i padroni di casa l'appuntamento con la prima vittoria in campionato è ancora da rimandare, dall'altra la sensazione è che sia stata sprecata una importante occasione per accorciare sulle squadre che in questo momento sono in testa alla classifica.

Ad ogni modo, la squadra di Gilardino muove comunque la classifica, salendo a 5 punti al pari dell'Hellas Verona e lasciando la penultima posizione alla Fiorentina. La Lazio raggiunge Udinese e Torino a quota 12. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Napoli 21

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Como 16

Bologna 15

Juventus 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13

Lazio 12

Udinese 12

Torino 12

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6

Pisa 5

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3