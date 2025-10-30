Serie A, la classifica al termine della 9^ giornata: il Pisa lascia la penultima posizione
Un punto a testa. Pisa e Lazio non si fanno male nel posticipo della nona giornata di Serie A, con uno 0-0 che lascia l'amarezza da ambo le parti. Per i padroni di casa l'appuntamento con la prima vittoria in campionato è ancora da rimandare, dall'altra la sensazione è che sia stata sprecata una importante occasione per accorciare sulle squadre che in questo momento sono in testa alla classifica.
Ad ogni modo, la squadra di Gilardino muove comunque la classifica, salendo a 5 punti al pari dell'Hellas Verona e lasciando la penultima posizione alla Fiorentina. La Lazio raggiunge Udinese e Torino a quota 12. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Lazio 12
Udinese 12
Torino 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Pisa 5
Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3