Juve, David non gira. Damiani: "Calma nei giudizi. Ha bisogno di almeno una stagione"

Oscar Damiani, ex giocatore e storico procuratore, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport per analizzare la situazione di difficoltà che sta vivendo Jonathan David con la Serie A e alla Juventus. L'attaccante canadese ha iniziato col botto segnando al Parma, poi ha fatto a botte con la sua anima di killer d'area di rigore e si è spento: "Facciamo una premessa: serve calma nei giudizi. È ancora presto per etichettare David: diamogli tempo", ha esordito l'agente.

"Stiamo parlando di un giocatore che in Francia ha sempre fatto più di 20 gol a stagione: ha una media troppo importante, non si smette di segnare da un giorno all’altro. Le sue diﬃcoltà sono normali, oserei dire tipiche di chi lascia la Ligue 1 per la Serie A. C’è una diﬀerenza culturale in primo luogo, a livello di abitudini quotidiane, ma anche in campo per gli attaccanti è una vera soﬀerenza", ha spiegato Damiani. "In Francia raramente ti raddoppiano. In Italia capita puntualmente, a chiunque. E sicuramente David è un giocatore temuto".

Ma allora quanto va aspettato? "Non solo dire, dipende anche da come giocano Vlahovic e Openda", riflette il procuratore 75enne. "Sono entrambi forti, ma finora non hanno dato le risposte che servono a Tudor. Esattamente come David. Io dico che Jonathan vada aspettato: ricordo le diﬃcoltà di George Weah nei primi mesi. E pure Henry ha avuto bisogno di cambiare campionato per sbocciare. David ha bisogno di almeno una stagione".