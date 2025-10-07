Incognita Jonathan David alla Juventus. Intanto l'OM segue interessato la sua situazione

Possibile nuovo asse di mercato fra la Juventus e l'Olympique Marsiglia, società che nell'ultima sessione di mercato hanno trattato la cessione di Timothy Weah e che potrebbero presto parlarsi nuovamente, col tecnico Roberto De Zerbi sempre molto attento alle possibili opportunità di mercato dalla Serie A.

Dalla Spagna emerge una notizia riguardante Jonathan David, centravanti arrivato in bianconero in estate a parametro zero e che fin qui ha trovato non poche difficoltà di adattamento alla Continassa. Per il Mundo Deportivo infatti l'OM sta seguendo con particolare attenzione l'evolversi della sua situazione, con l'idea di fare un tentativo alla fine dell'anno nel caso in cui le cose in bianconero non dovessero migliorare, per il canadese ex del Lille.

Il classe 2000 ha giocato titolare in 5 occasioni considerando il campionato e la Champions League, con i numeri che raccontano di un gol alla prima contro il Parma e poi poco altro, nonostante le 7 presenze complessive con un totale di 388 minuti in campo. L'alternanza con Dusan Vlahovic e Lois Openda per il momento non sta dando le risposte sperate al tecnico Igor Tudor che comunque sta ancora cercando la quadratura per far rendere al meglio i suoi tre attaccanti e, di conseguenza, tutta la sua squadra.