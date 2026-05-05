Rambaudi: "Conte ha avuto paura del Como. Hojlund? Gioca troppo lontano dalla porta"

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio' su Televomero, parlando così dell'annata del Napoli: “A questo punto della stagione si è fatto un calcolo, Conte è stato speculativo a Como giocando con il 5-4-1 per provare a colpire in contropiede, non mi piace questo atteggiamento però Conte aveva timore di questa squadra, a me non ha entusiasmato ma il risultato era importante e si è giocato per non perdere. Conte si è comportato da tecnico che non ha grande fiducia nei suoi difensori, è stato fin troppo speculativo.

Per me comunque è un bicchiere mezzo vuoto, Conte mi ha deluso molto in Champions e lo conferma il fatto che deve fare quello step, giocare in maniera come quella contro il Como non è un calcio europeo. A Firenze il Napoli giocò una gara come una squadra molto forte, quella era la mentalità che mi piaceva con gli altri che si devono adattare a te, noi siamo indietro altrimenti in Europa prende gli schiaffi”.

Ha poi parlato di Hojlund, spiegando che appena è arrivato il Napoli giocava un certo tipo di calcio, ideale per le sue caratteristiche. Adesso gioca molto spalle alla porta ed è distante, è una cosa anche voluta da Conte. A Napoli fanno giocate codificate, è successo anche con il Como con Politano e Hojlund ma fanno giocate a 50 metri dalla porta. Secondo Rambaudi, se giochi un gioco offensivo ne beneficia anche Hojlund.