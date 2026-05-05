Liverpool, caccia al dopo Van Dijk: in cima alla lista dei Reds c’è Bastoni

Il Liverpool guarda al futuro e da tempo si è messo alla ricerca del possibile erade di Virgil van Dijk. La dirigenza dei Reds è infatti al lavoro per rinnovare profondamente il reparto arretrato, con l’obiettivo di mantenere la squadra ai vertici del calcio inglese ed europeo anche negli anni a venire.

Con il futuro di Ibrahima Konaté non ancora del tutto definito e con Van Dijk ormai nella fase finale della sua straordinaria carriera, l’inserimento di un difensore di altissimo livello è considerato prioritario. Secondo quanto riportato da Football Insider, la shortlist del club inglese si sarebbe ristretta a due nomi di primo piano: Alessandro Bastoni dell’Inter Milan e Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund.

Il profilo che più intriga ad Anfield è proprio quello di Bastoni. Il centrale nerazzurro è considerato uno dei difensori più completi nella costruzione dal basso: mancino naturale, elegante nella gestione del pallone e dotato di una visione di gioco fuori dal comune per il ruolo. Nel sistema di Arne Slot, fortemente basato sul possesso e sull’uscita palla pulita anche sotto pressione, un difensore con queste caratteristiche rappresenterebbe un valore aggiunto enorme.

Bastoni è al centro del progetto tecnico nerazzurro e il club italiano non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente: per convincere l’Inter a sedersi al tavolo, il Liverpool dovrebbe mettere sul piatto una cifra estremamente elevata, di quelle impossibili da rifiutare.

Più ruvido ma altrettanto interessante il profilo alternativo di Schlotterbeck: il difensore del Borussia Dortmund garantisce aggressività, forza nei duelli aerei e grande intensità, qualità che si sposano perfettamente con i ritmi della Premier League.

In ogni caso, per assicurarsi uno tra Bastoni e Schlotterbeck, il Liverpool dovrà investire pesantemente nella prossima sessione estiva. Un colpo di questo livello non rappresenterebbe soltanto una soluzione tecnica, ma anche un segnale forte e chiaro al resto d’Europa: i Reds vogliono restare al top, e sono pronti a farlo puntando su uno dei migliori difensori della nuova generazione.