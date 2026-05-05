Da Ballardini a Daffara, il ds dell'Avellino Aiello guarda anche alla prossima stagione

“Con Ballardini parleremo con grande tranquillità a fine stagione. Abbiamo centrato l’obiettivo salvezza, ora finiamo il campionato e poi penso che ci incontreremo la prossima settimana”. Il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello parla così del futuro del mister ai microfoni di Prima Tivvù: “Lo vedo ogni giorno ed è preso da questa avventura, spero si possa trovare quella continuità che in passato non ha trovato in altri club, siamo contenti del lavoro, lui è felice, è chiaro che bisogna sedersi e parlarne. Lui si è messo in discussione, è tutto da verificare nel momento in cui ci andremo a sedere, ma sono fiducioso, sia sul lato suo che dal nostro lato”.

Spazio poi ai possibili innesti sul mercato coi nomi di Pecorino e Artistico, attualmente in forza a SudTirol e Spezia, emersi in questi giorni: “È prematuro parlarne anche perché abbiamo un numero elevato di attaccanti e quindi dovremmo prima cedere qualcuno. I nomi fatti hanno sicuramente destato la nostra attenzione, in particolare Artistico che avevamo trattato la scorsa estate e che poi è andato allo Spezia perché i liguri hanno presentato un’offerta superiore. - prosegue Aiello come riporta Tuttoavellino.it - Confermo gli interessi, monitoriamo la situazione, ma al momento vogliamo parlare anche prima con l'allenatore e capire che tipo di attaccate gli può servire”.

Il direttore sportivo parla poi del portiere Giovanni Daffara e del suo possibile riscatto: “Siamo orientati a tenerlo, ma la Juventus lo può controriscattare. Poi bisogna vedere che percorso vorrà fargli fare il club bianconero. Se vuole tenerlo ancora in Serie B questa è la piazza ideale e credo che anche lui sarebbe felice di continuare. Se invece vorranno fargli fare il salto in Serie A, lo saluteremo e lo ringrazieremo, contenti di averlo fatto crescere”.

Infine un pensiero sull’ultima di campionato: “A Empoli non abbiamo fatto la nostra migliore partita e ci dispiace, la sconfitta è giusta. Ora però abbiamo un’altra partita per tentare di entrare nei play off. Siamo orientati a vincere a tutti i costi con il Modena, per noi e per la nostra gente. Poi il calcio è imprevedibile e può sorprendere”.