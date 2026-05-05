Dino Baggio: "Il gol di Crespo contro la Fiorentina, di tacco, è uno dei suoi più belli in assoluto"

27 anni fa il Parma Calcio vinceva la sua seconda Coppa Italia della storia. Iil 5 maggio 1999 i crociati batterono nel doppio confronto la Fiorentina nella finale di Coppa. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, l’ex centrocampista del Parma Calcio Dino Baggio ha rivissuto quei momenti: “Mi ricordo la finale di Coppa Italia del 1999, che abbiamo vinto. Mi ricordo che abbiamo giocato contro la Fiorentina, una Fiorentina forte, con Batistuta, Rui Costa, ma noi eravamo altrettanto forti.

L’andata credo che sia finita in pareggio se non mi sbaglio, ma purtroppo in quella partita presi un cartellino giallo e fui squalificato per la partita di ritorno a Firenze. Poi la vidi da bordocampo, e non dalla tribuna, perché ci era permesso di stare anche lì, e lì al Franchi abbiamo vinto la Coppa Italia e festeggiato. È stato un anno positivo. Il gol di tacco di Crespo penso sia uno dei gol più belli suoi e in generale”