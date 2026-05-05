Venezia-Palermo, trasferta vietata ai residenti in Sicilia e a Padova. La nota del club
Il Palermo non potrà contare sui propri tifosi per la sfida contro il Venezia valida per l'ultima giornata di campionato. Oltre ai residenti nel comune siciliano la gara sarà vietata anche a quelli di Padova visto il gemellaggio che lega le due squadre e la forte rivalità fra le due squadre venete. Questa la nota degli arancioneroverdi:
"A seguito delle valutazioni del GOS della Questura di Venezia, per l’individuazione di adeguate misure di rigore, si comunica che è vietata la vendita dei biglietti in tutti i settori dello stadio Penzo ai residenti nella provincia di Palermo e Padova.
I tifosi non residenti nelle province di Palermo e Padova potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti online e tramite i punti vendita ufficiali Vivaticket, esclusivamente se iscritti al programma di fidelizzazione del Palermo FC attivato entro il 1° aprile 2026.
La vendita per il settore ospiti inizierà mercoledì 6 maggio alle ore 10:00 e terminerà alle ore 19:00 di giovedì 7 maggio.
Intero € 28,50 (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio "Penzo" e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico).
Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità".
Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.
Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non arrivare a Venezia sprovvisti di titolo d'accesso.
In ottemperanza alla vigente normativa è previsto che ciascun biglietto sia intestato all’effettivo utilizzatore.