Bologna, occhi sulla vicina Sassuolo: Volpato e Thorstvedt nel mirino di Sartori
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Cristian Volpato e Kristian Thorstvedt del Sassuolo sono finiti nel mirino del Bologna in vista della prossima sessione di mercato. Il più caldo è sicuramente quello dell'ex Roma: il trequartista classe 2003 (22 anni) è considerato un profilo altamente futuribile ma già pronto per palcoscenici ambiziosi.
La stessa collaborazione ha già portato all’arrivo di Erlic a Bologna e, in passato, aveva sfiorato l’approdo di Thorstvedt proprio sotto le Due Torri. Un canale preferenziale che potrebbe facilitare nuove operazioni, stando a quanto riferito dal QS quest'oggi.
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