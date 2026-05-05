Bologna, occhi sulla vicina Sassuolo: Volpato e Thorstvedt nel mirino di Sartori

Cristian Volpato e Kristian Thorstvedt del Sassuolo sono finiti nel mirino del Bologna in vista della prossima sessione di mercato. Il più caldo è sicuramente quello dell'ex Roma: il trequartista classe 2003 (22 anni) è considerato un profilo altamente futuribile ma già pronto per palcoscenici ambiziosi.

La stessa collaborazione ha già portato all’arrivo di Erlic a Bologna e, in passato, aveva sfiorato l’approdo di Thorstvedt proprio sotto le Due Torri. Un canale preferenziale che potrebbe facilitare nuove operazioni, stando a quanto riferito dal QS quest'oggi.