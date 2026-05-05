Lukaku è tornato a Napoli, Lautaro giura fedeltà all'Inter: le top news delle 18

Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte dopo il pareggio a Como e in vista di Napoli-Bologna, gara di lunedì 11 maggio alle 20.45, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno. La squadra di Conte si è ritrovata oggi per svolgere un allenamento nel pomeriggio al Training Center. C'era grande attesa per il ritorno di Romelu Lukaku, che si è presentato dopo il periodo passato in Belgio per ritrovare la migliore condizione fisica, come conferma il report del club. Per lui lavoro individuale.

"Se resterò ancora a lungo? Sì, certo". A parlare così, pochi minuti dopo la conquista ufficiale del 21 scudetto dell'Inter, è stato proprio Lautaro Martinez. L'argentino, MVP nerazzurro in una stagione culminata con la vittoria del campionato con tre turni di anticipo, nel gir di interviste post gara a San Siro ai microfoni di Fox Sports ha sgombrato il campo dai (già pochi) dubbi riguardanti il proprio futuro. Che dunque sarà ancora legato per molto tempo all'Inter.

Nuovo infortunio per Junior Messias. Il centrocampista brasiliano ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram di aver concluso in anticipo la sua stagione: "Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto. Ma grazie a Dio è stata un'annata positiva, con il nostro obiettivo raggiunto e tante emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. Partite che rimarranno impresse nella storia di questo club! Ma non finisce qui, ora lavorerò e mi rimetterò in sesto per tornare più forte di sempre! Forza Genoa!".