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Avellino-Ballardini, si tratta sul rinnovo: i nodi da sciogliere per continuare insieme

Avellino-Ballardini, si tratta sul rinnovo: i nodi da sciogliere per continuare insiemeTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:25Serie B
Tommaso Maschio

L'Avellino vuole proseguire con Davide Ballardini anche nella prossima stagione e nella giornata di oggi c'è stato un primo incontro fra la dirigenza e il procuratore del tecnico Matteo Pepe per fare il punto sulla situazione dopo i colloqui avuti con il presidente Angelo D'Agostino avvenuti in seguito alla gara di Empoli.

Come riporta Sport Channel 214 la società ha ribadito la volontà di proseguire con Ballardini che però ha idee molto chiare sui punti che il club dovrà soddisfare per la sua permanenza. Non si tratta solo di garanzie tecniche, volte a crescere ulteriormente e puntare a qualcosa in più della semplice salvezza o della qualificazione ai play off, ma soprattutto strutturali: potenziamento dirigenziale, con l'inserimento di un DG, dello staff tecnico e possibilità di disporre di un campo d'allenamento diverso dal Partenio.

Per la firma dunque la società biancoverde dovrà soddisfare questi requisiti e porre dei correttivi necessari per crescere ulteriormente e puntare ancora più in alto come ammesso anche dal direttore sportivo Mario Aiello nelle scorse settimane. Ci saranno dunque nuovi incontri fra le parti per trovare una quadra e poter continuare il cammino insieme.

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