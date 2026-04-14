Focus TMW Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 32 giornate: Allegri perde 3 posizioni

Cesc Fabregas si mantiene al comando della classifica di rendimento degli allenatori, vedendo però accorciarsi il divario con Cristian Chivu. Grande impatto di Roberto D'Aversa al Torino, molto bene Raffaele Palladino. Allegri scende ancora, perde tre posizioni e viene scavalcato da Gasperini, De Rossi e Grosso. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno:

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.69 (32)

2. Cristian Chivu (Inter) 6.64 (32)

3. Roberto D'Aversa (Torino) 6.50 (6)

4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.48 (21)

5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.43 (23)

6. Antonio Conte (Napoli) 6.33 (32)

7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.28 (32)

8. Daniele De Rossi (Genoa) 6.27 (22)

9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.23 (32)

10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.20 (32)

11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.08 (32)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.05 (32)

13. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.03 (32)

14. Maurizio Sarri (Lazio) 6.02 (32)

15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (32)

16. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.98 (32)

17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.93 (22)

18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.67 (9)

19. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.67 (3)

20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.50 (9)

TRAGHETTATORI

1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)

2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)

3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)

5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)

6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)

7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

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SERIE A - 32ª GIORNATA

Roma - Pisa 3-0

3', 43' e 52' Malen

Cagliari - Cremonese 1-0

63' Esposito

Torino - Hellas Verona 2-1

6' Simeone (T), 38' Bowie (H), 50' Casadei (T)

Milan-Udinese 0-3

27' aut. Bartesaghi, 37' Ekkelenkamp, 71' Atta

Atalanta - Juventus 0-1

48' Boga

Genoa - Sassuolo 2-1

18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban

Parma - Napoli 1-1

1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)

Bologna - Lecce 2-0

26' Freuler, 90' + 2 Orsolini

Como - Inter 3-4

36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' e 49' Thuram (I), 58' e 72' Dumfries (I), 89' rig. Da Cunha (C)

Fiorentina - Lazio 1-0

28' Gosens

CLASSIFICA

1. Inter 75

2. Napoli 66

3. Milan 63

4. Juventus 60

5. Como 58

6. Roma 57

7. Atalanta 53

8. Bologna 48

9. Lazio 44

10. Udinese 43

11. Sassuolo 42

12. Torino 39

13. Genoa 36

14. Parma 36

15. Fiorentina 35

16. Cagliari 33

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Paz e Douvikas (Como)

10 reti: Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)