Roma, Mancini ha lavorato parzialmente in gruppo. Per l'Atalanta resta in dubbio Wesley
La Roma continua ad allenarsi in vista del match contro l'Atalanta, in programma nel prossimo weekend all'Olimpico. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, Gianluca Mancini, che ha riportato una lesione all'adduttore della coscia destra rimediata contro l'Inter, si è allenato parzialmente in gruppo. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, con il difensore che spera di farcela per la gara dell'ex.
Nessun rischio invece verrà corso per Wesley, il cui impiego è ancora in dubbio. Gasperini e lo staff medico non correranno rischi, visto che una ricaduta rischierebbe di far chiudere al brasiliano il campionato in anticipo. Brutte notizie invece da Manu Kone e Paulo Dybala: il francese tornerà probabilmente solo a maggio, l'argentino rischia di fare altrettanto, malgrado abbia qualche chance in più del compagno per il Bologna.