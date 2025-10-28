De Bruyne ha deciso: domani si opera ad Anversa. Il belga del Napoli starà fuori almeno 4 mesi
Lesione grave, per il calciatore intervento domani ad Anversa
(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha subito sabato nel match contro l'Inter. Lo ha deciso il calciatore belga dopo le visite che ha fatto a Napoli e ad Anversa, dove domani si sottoporrà all'intervento chirurgico. Il 34enne resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi. De Bruyne ha parlato della necessaria operazione anche con il tecnico del Napoli Conte e con il presidente del club De Laurentiis. (ANSA).
