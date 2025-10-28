Udinese, Kamara: "Okoye è migliorato, Atta non ha fretta. Thauvin? Ora giochiamo meglio"

Nel corso della sua intervista a TV12, Hassane Kamara, esterno dell'Udinese, ha parlato anche di Arthur Atta: "È bello vederlo crescere, è umile, lavora tanto, anche troppo. Non ha fretta, ascolta i più grandi ed è determinato a fare la sua strada".

L'addio di Thauvin è stato doloroso?

"Mi manca, eravamo amici, sono contento per lui, ma anche per la squadra. Senza di lui eravamo in difficoltà, ora ognuno ha più responsabilità e giochiamo meglio".

È tornato anche Okoye, però non ha convinto sulla punizione di Berisha.

"Ha calciato forte, penso abbia sorpreso un po’ tutti. Penso che Okoye sia migliorato dall’anno scorso, ha preso massa, ma sono quattro mesi che non gioca: le partite sono difficili, devi calcolare molte cose e basta un errore ed è gol. Ci vuole tempo, ha salvato la squadra tante volte, si riprenderà".

Come vive la concorrenza con Zemura?

"Siamo amici, è chiaro che se non gioco non sono contento, ma mi trovo bene con lui. Per avere una bella squadra servono due buoni per ogni ruolo, lottiamo per il posto quindi dobbiamo dare ogni volta il 100%".

