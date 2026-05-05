Serie A, occhio al giallo: tutti i calciatori diffidati in vista della 36ª giornata di campionato
Occhio al cartellino giallo per tanti giocatori di Serie A in queste ultime giornate di campionato. Le squalifiche, arrivati a questo punto, hanno un peso specifico importante e in molti dovranno stare attenti a non fare errori che potrebbero costare parecchio. Di seguito, tutti i calciatori diffidati in vista della 35ª giornata di Serie A: con un cartellino giallo, salterebbero il terzultimo turno stagionale.
Atalanta: De Ketelaere, Hien, Djimsiti.
Bologna: Cambiaghi, Lucumì, Ravaglia.
Cagliari: Gaetano, Ze Pedro, Borrelli, Adopo.
Como: Da Cunha, Addai.
Cremonese: Vardy, Luperto, Maleh.
Fiorentina: Kean.
Genoa: Marcandalli, Vitinha.
Hellas Verona: Nelsson, El Musrati, Akpa Akpro, Gagliardini.
Inter: Akanji.
Juventus: Bremer, Kelly.
Lazio: Pedro, Taylor, Nuno Tavares.
Lecce: Coulibaly, Pierotti.
Milan: Fofana, Athekame, Saelemaekers, Modric, Leao, Estupinan.
Napoli: Politano.
Parma: Britschgi, Nicolussi Caviglia.
Pisa: Touré, Canestrelli, Vural, Caracciolo.
Roma: Mancini.
Sassuolo: Muric, Laurientè, Volpato.
Torino: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan.
Udinese: Ehizibue, Kamara, Kristensen.
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