TMW Lukaku verso il rientro a Napoli. Il suo campionato può chiudersi con soli 40 minuti giocati

Romelu Lukaku rientrerà proprio in queste ore a Napoli. Il centravanti belga, dopo settimane di allenamenti personalizzati in Belgio, a breve varcherà nuovamente i cancelli del centro sportivo di Castel Volturno. E lì si capirà qualcosa in più su quello che potrà essere il suo finale di stagione.

Il giocatore dovrà inevitabilmente incontrare Antonio Conte dopo averlo evitato la scorsa volta, quando aveva fatto una breve apparizione al centro sportivo prima di tornare in Belgio per l'ultima parte di allenamenti individuali. E Conte non aveva preso bene questo fatto: "Mi è dispiaciuto tanto. No, non ho avuto l'opportunità di parlare con Lukaku: so che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro, l'ufficio mio era lì, però nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto perché mi sarei aspettato un saluto, un messaggio o qualcosina".

Per molti nonostante il rientro Lukaku ha chiuso anzitempo la sua stagione (e probabilmente la sua avventura) col Napoli, con Conte che dopo gli accadimenti difficilmente lo proporrà di nuovo in campo. Fosse davvero così, la stagione di Lukaku sarebbe di quelle fallimentari: col Napoli in campionato il belga ha raccolto solo 5 presenze, nessuna dal primo minuto, per un totale di soli 40 minuti complessivi. A cui aggiungerne 8 in Champions League contro il Chelsea e 16 in Coppa Italia contro il Como.