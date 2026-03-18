Serie A unica della Top 5 fuori dalla Champions. Preoccupa il trend degli ultimi anni

La Serie A non sarà rappresentata nei quarti di finale di Champions League. Un flop che va considerato tale se pensiamo che il nostro campionato è l'unico fra i 5 più importante d'Europa a non avere squadre ancora in corsa. C'è LaLiga con Atlético Madrid, Barcellona e Real Madrid. C'è la Premier League con Arsenal e Liverpool. C'è la Bundesliga col Bayern Monaco. C'è la Ligue 1 con il Paris Saint-Germain. E anche la Liga Portugal, l'"intrusa" grazie allo Sporting CP. Merito della grande rimonta nei confronti del Bodo/Glimt, che a sua volta aveva eliminato l'Inter.

L'addio dell'Italia alla Champions già agli ottavi di finale non è un unicum. Da quando il torneo ha abbracciato il format a 32 squadre, per la 9ª volta non abbiamo squadre tra le migliori 8. Ma soprattutto per la quarta volta nelle ultime sei edizioni. Ed è questo il dato più indicativo.

LE SQUADRE ITALIANE AI QUARTI DI FINALE, ANNO PER ANNO DAL 2000 A OGGI



1999/00 - Lazio

2000/01 - -

2001/02 - -

2002/03 - Inter, Juventus e Milan

2003/04 - Milan

2004/05 - Inter, Juventus e Milan

2005/06 - Inter, Juventus e Milan

2006/07 - Milan e Roma

2007/08 - Roma

2008/09 - -

2009/10 - Inter

2010/11 - Inter

2011/12 - Milan

2012/13 - Juventus

2013/14 - -

2014/15 - Juventus

2015/16 - -

2016/17 - Juventus

2017/18 - Juventus e Roma

2018/19 - Juventus

2019/20 - Atalanta

2020/21 - -

2021/22 - -

2022/23 - Inter, Milan e Napoli

2023/24 - -

2024/25 - Inter

2025/26 - -