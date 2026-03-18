Serie A unica della Top 5 fuori dalla Champions. Preoccupa il trend degli ultimi anni
La Serie A non sarà rappresentata nei quarti di finale di Champions League. Un flop che va considerato tale se pensiamo che il nostro campionato è l'unico fra i 5 più importante d'Europa a non avere squadre ancora in corsa. C'è LaLiga con Atlético Madrid, Barcellona e Real Madrid. C'è la Premier League con Arsenal e Liverpool. C'è la Bundesliga col Bayern Monaco. C'è la Ligue 1 con il Paris Saint-Germain. E anche la Liga Portugal, l'"intrusa" grazie allo Sporting CP. Merito della grande rimonta nei confronti del Bodo/Glimt, che a sua volta aveva eliminato l'Inter.
L'addio dell'Italia alla Champions già agli ottavi di finale non è un unicum. Da quando il torneo ha abbracciato il format a 32 squadre, per la 9ª volta non abbiamo squadre tra le migliori 8. Ma soprattutto per la quarta volta nelle ultime sei edizioni. Ed è questo il dato più indicativo.
LE SQUADRE ITALIANE AI QUARTI DI FINALE, ANNO PER ANNO DAL 2000 A OGGI
1999/00 - Lazio
2000/01 - -
2001/02 - -
2002/03 - Inter, Juventus e Milan
2003/04 - Milan
2004/05 - Inter, Juventus e Milan
2005/06 - Inter, Juventus e Milan
2006/07 - Milan e Roma
2007/08 - Roma
2008/09 - -
2009/10 - Inter
2010/11 - Inter
2011/12 - Milan
2012/13 - Juventus
2013/14 - -
2014/15 - Juventus
2015/16 - -
2016/17 - Juventus
2017/18 - Juventus e Roma
2018/19 - Juventus
2019/20 - Atalanta
2020/21 - -
2021/22 - -
2022/23 - Inter, Milan e Napoli
2023/24 - -
2024/25 - Inter
2025/26 - -