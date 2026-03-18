Carrarese, Calabro: "Vittoria importante, ringrazio i ragazzi che credono nel progetto"

Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Sampdoria, terminata 2-0 per gli Apuani. Di seguito le sue parole riportate da Carrarese Calcio 1908:

"La Carrarese l'ha vinta sotto tutti i punti di vista, secondo me. Senza mai metterla in discussione, fin dai primi minuti abbiamo fatto una prestazione in linea con quello che abbiamo fatto contro il Palermo e contro il Catanzaro, in precedenza. Queste prestazioni sono state fatte più volte e non ci hanno portato punti.

Io ringrazio i ragazzi perché non è semplice credere in un progetto, essere persuasi da qualcosa di così importante. Perché giocare bene ma senza che arrivino punti, potrebbe portare anche qualche incertezza e qualche passo indietro. Questo non è stato fatto, soprattutto perché questa vittoria viene dopo una prestazione e figlia di una prestazione importante"