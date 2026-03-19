Bayern, Kompany sul secondo gol di Kane: "Fase fantastica della sua carriera"

Ai microfoni di TNT Sports, il tecnico del Bayern Monaco vincent Kompany ha parlato del largo successo dell'Atalanta in Champions League, con i tedeschi che affronteranno il Real Madrid ai quarti di finale della competizione: "Credo che la nostra prestazione del fine settimana sia stata davvero stimolante perché ha dimostrato carattere. Ma vogliamo dare continuità a questi risultati. Abbiamo segnato, abbiamo preso la partita sul serio e, per molti aspetti, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare per i nostri tifosi e per la nostra fiducia in vista delle prossime gare".

Il secondo bellissimo gol di Harry Kane?

"Stiamo assistendo a un giocatore che sta attraversando una fase fantastica della sua vita e della sua carriera. Ha fatto quello che ha già fatto diverse volte per noi. Ma devo dire che sono altrettanto contento anche dei gol meno spettacolari. Non deve essere per forza così ogni volta. Se la palla gli arriva addosso con la tibia e finisce in rete, la sensazione è la stessa".

Ora il Real Madrid...

"Ogni squadra vivrebbe per queste partite. Penso che abbiamo un grande rispetto per il Real Madrid, riconosciamo che tipo di club sia. Ovviamente, bisogna avere fiducia in se stessi. Da spettatore neutrale, la guarderei".