"Montagne verdi" mette d'accordo tifosi di Bayern e Atalanta. E il club bavarese ringrazia
Il Bayern Monaco ringrazia i tifosi dell'Atalanta presenti all'Allianz Arena per la partecipazione all'inno dei bavaresi, che altri non è che "Montagne verdi".
La popolare canzone di Marcella Bella è stata modificata nel testo dagli ultras della Südkurve, pur mantenendo la stessa melodia. Per celebrare i 125 anni del club il Bayern ha deciso di adottare questo coro da stadio come inno vero e proprio, da trasmettere attraverso gli altoparlanti. Con il ritornello: "Il mio destino è di stare accanto a te / Con te vicino più paura non avrò/ E un po' bambino tornerò) è stato lasciato in italiano e cantato dal tenore Jonas Kaufmann.
Mille Grazie an unsere italienischen Gäste für ihre Beteiligung bei der Hymne! 🇮🇹🤝 pic.twitter.com/oky6l8azMn
— FC Bayern München (@FCBayern) March 18, 2026
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