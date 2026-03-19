"Montagne verdi" mette d'accordo tifosi di Bayern e Atalanta. E il club bavarese ringrazia

Il Bayern Monaco ringrazia i tifosi dell'Atalanta presenti all'Allianz Arena per la partecipazione all'inno dei bavaresi, che altri non è che "Montagne verdi".

La popolare canzone di Marcella Bella è stata modificata nel testo dagli ultras della Südkurve, pur mantenendo la stessa melodia. Per celebrare i 125 anni del club il Bayern ha deciso di adottare questo coro da stadio come inno vero e proprio, da trasmettere attraverso gli altoparlanti. Con il ritornello: "Il mio destino è di stare accanto a te / Con te vicino più paura non avrò/ E un po' bambino tornerò) è stato lasciato in italiano e cantato dal tenore Jonas Kaufmann.