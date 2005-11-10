Altro che sfida scudetto. Como-Roma è il primo 0-0 di questo campionato, resta il primato del 1949/1950

Altro che sfida scudetto. Como-Roma è il primo 0-0 di questo campionato, resta il primato del 1949/1950TMW
Ivan Cardia
Si ferma a Como la lunga corsa della Serie A senza 0-0. Il pareggio a reti bianche tra la squadra di Cesc Fabregas e la Roma è il primo di questo campionato: erano servite 53 partite consecutive con almeno un gol prima che, alla 54ª gara della stagione, il risultato non si schiodasse dallo 0-0. Le prime cinque giornate si erano infatti chiuse senza neppure un pareggio a reti inviolate, così come i tre anticipi del sabato della sesta.
Il 1949/50 resiste: allora si arrivò fino alla settima giornata
Il dato aveva riportato la Serie A indietro di 77 anni. L'ultima stagione senza 0-0 nelle prime cinque giornate era stata infatti il 1949/50, che a questo punto conserva anche qualcosa in più: allora neppure il sesto turno produsse partite senza reti. Bisognò aspettare la settima giornata, disputata il 20 ottobre 1949, quando Milan-Lazio terminò 0-0.
Como-Roma interrompe quindi la serie proprio quando il campionato attuale si stava avvicinando ancora di più a quel precedente. Il 1949/50 resta irraggiungibile almeno per un altro anno: la Serie A 2026/27 si ferma alla sesta giornata, dopo un avvio nel quale il gol era sempre arrivato.