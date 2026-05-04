Sfogo Dimarco: "C'è chi dava l'Inter fuori dalla top 4. Il mio calo? Hanno la memoria corta"

"In estate c'era chi pronosticava l'Inter fuori dalle 4 squadre in Champions, ma lo scudetto vale molto di più delle parole di inizio stagione. Siamo stati zitti, abbiamo lavorato e oggi abbiamo festeggiato": così l'esterno dell'Inter, Federico Dimarco, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe ai microfoni di TeleLombardia, in seguito alla vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri.

Poi ha parlato dell'impatto avuto dal tecnico Cristian Chivu, chiamato a guidare il gruppo dopo l'addio a Simone Inzaghi e subito vincitore anche da allenatore in nerazzurro: "Chivu è stato importante fin dall'inizio, ha creato subito un rapporto con noi che l'anno scorso abbiamo subito delusioni importanti che restano e abbiamo ancora dentro. Abbiamo lavorato tutti insieme, questo è il 21° scudetto e siamo contenti".

Dimarco vanta ora un record di assist - 18 - dopo il calo avuto nel corso della passata stagione. Lui però non ci sta e parlando di questa sua crescita, ha spiegato che il calo di cui molti parlano fosse in realtà circoscritto negli ultimi mesi dell'annata: "Il calo dell'anno scorso c'è stato negli ultimi tre mesi, tutti hanno la memoria corta ma va bene così. Questa stagione mi prendo il record di assist e la vittoria del campionato".