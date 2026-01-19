Si è spento oggi a 93 anni Valentino, il ricordo della Juve: "Icona di eccellenza italiana"

Anche la Juventus si è unita al cordoglio per Valentino Garavani, stilista noto solo come "Valentino": "La Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Valentino Garavani, icona capace di rappresentare l’eccellenza e la creatività italiana in tutto il mondo".

Valentino è stato uno dei principali protagonisti dell'alta moda italiana del Novecento e la sua attività ha contribuito in modo rilevante all'affermazione internazionale della moda italiana nel secondo dopoguerra. Si è spento oggi a 93 anni, a Roma.