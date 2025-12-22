Re Mida Saputo: "Mia moglie mi ha detto: 'Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna'"

Il Resto del Carlino di oggi riporta delle dichiarazioni di Joey Saputo, patron del Bologna che sta stupendo l'Italia e l'Europa, grazie anche alla finale di Supercoppa Italiana da poco conquistata: "Giusto così. È quello che ci siamo detti pure con gli altri dirigenti, il tecnico e la squadra dopo la semifinale: sono arrivate in fondo le squadre che più ne avevano diritto, pensando a quello che ha sempre rappresentato questo trofeo".

"Devo dire la verità: non mi rendo conto esattamente di quello che stiamo facendo. L’altro giorno parlavo con mia moglie ed è stata lei a suggerire di calmarmi. "Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna", mi ha detto. Ha ragione: solo 3-4 anni fa essere qui sarebbe stato un sogno e oggi è realtà. Siamo e dobbiamo essere contentissimi e orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ma allo stesso tempo vogliamo e speriamo di continuare il percorso che abbiamo iniziato. Non vogliamo fermarci".

In merito al passaggio di consegne in panchina, il patron rossoblù ha speso parole di elogio per Vincenzo Italiano, sottolineando la complessità del suo compito nel raccogliere l'eredità dei successi ottenuti da Thiago Motta. Saputo ha infatti riconosciuto al nuovo tecnico il merito di essere riuscito a dare continuità al lavoro precedente, garantendo alla squadra un nuovo sviluppo e fissando nuovi traguardi da raggiungere.