Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..."

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, in una intervista concessa oggi a Il Messaggero ha parlato dell'apporto di Evan Ferguson durante la sfida alla Juve, criticato da Gasperini forse in modo ingeneroso per quanto visto in campo: "Quando entri e la partita è abbastanza chiusa non è facile. Per me il suo ingresso è stato positivo: ha partecipato attivamente al gol di Baldanzi e si è mosso discretamente. Evidentemente c’è qualcosa che non va e vorrei che la soluzione si possa trovare nel mercato".

Le parole su Ferguson erano un messaggio per Massara?

"È un messaggio per tutti: per chi lavora nella Roma, ma anche per i tifosi, perché la partita con la Juventus ha dimostrato che è necessario alzare il livello. Non di molto, ma per giocare alla pari queste gare serve qualcosa in più a livello tecnico".

In merito all'ipotetico scenario di mercato che vedrebbe le uscite di Baldanzi e di uno tra Dovbyk e Ferguson a fronte degli innesti di Zirkzee e Raspadori, Pruzzo ha espresso un parere sostanzialmente favorevole sulla crescita della competitività della Roma, pur sostenendo che Raspadori non aggiunge molto alla competitività dell'attacco. Al contrario l'olandese ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello.