Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride

Non è solo una vittoria, ma una prova di resistenza emotiva. Alla fine di Juventus-Roma, Luciano Spalletti appariva svuotato, logorato da novanta minuti vissuti sul filo. La tensione accumulata nel finale, dopo il gol di Baldanzi che ha riaperto tutto, ha raccontato più di mille parole quanto il tecnico bianconero viva il calcio in maniera viscerale. La Juve ha rischiato di complicarsi una gara già indirizzata, e l’errore di Zhegrova in fase difensiva ha fatto infuriare l’allenatore, consapevole di quanto certi dettagli possano costare caro.

Eppure, dietro la fatica, c’è una classifica che sorride. La Juventus è risalita fino al quinto posto, a una sola lunghezza dalla Roma e con quattro punti di ritardo dalla vetta, approfittando anche dello stop di Napoli, Inter e Milan impegnate in Supercoppa. Con Spalletti in panchina sono arrivati 14 punti in sette giornate: numeri che raccontano una rimonta concreta, considerando che la squadra era ottava al momento del cambio tecnico. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Il percorso, però, è tutt’altro che semplice. L’infortunio grave di Dusan Vlahovic ha ridotto le opzioni offensive e costretto il tecnico a spremere energie nervose e fisiche. Il nuovo calcio della Serie A, fatto di duelli continui e pressione feroce, impone attenzione totale per 90 minuti. Spalletti lo sa e pretende di più da chi entra: senza crescita delle alternative, il turnover rischia di diventare un problema, soprattutto con tre partite a settimana.

Il calendario offre una chance importante, con sfide contro Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari prima del ritorno con il Napoli. Nessun aiuto dal mercato, pochi margini d’errore. La Juve è migliorata nella velocità di palleggio, ma deve ancora completare la trasformazione. Spalletti non intende cambiare strada: il 3-4-2-1 resta il sentiero tracciato. Ora servono continuità e nervi saldi per trasformare la sofferenza in ambizione vera.