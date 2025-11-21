Skorupski ha aperto la stagione dei rinnovi. Da Miranda a Pobega, tutte le mosse del Bologna
Il Bologna veleggia sempre più in alto e sogna in grande, tuttavia ha praticamente una formazione intera da rinnovare nelle prossime settimane. L'accordo già raggiunto con Skorupski fino al 2027 - sottolinea in questo senso Tuttosport - è destinato a fungere da apripista per mezza squadra. In odore di prolungamento coi rossoblù ci sono i terzini Miranda (si profila un’intesa fino al 2029) e Lykogiannis (per un’altra stagione).
In primavera la dirigenza emiliana si siederà al tavolo delle trattative pure con De Silvestri. Il leader storico della formazione bolognese - qualora dovesse decidere di proseguire la carriera da calciatore - potrebbe restare un altro anno.
Per quanto riguarda la mediana, dialoghi entrati nel vivo per il rinnovo fino di 2028 di Freuler, che in queste ultime settimane è stato sondato dal suo mentore Gasperini per la Roma. Lavori in corso pure per il nuovo accordo col mediano Moro, che dovrebbe legarsi per altri due o tre anni, mentre per Pobega si attende solamente il primo punto del Bologna dopo il primo di febbraio per rendere automatico l’obbligo di riscatto (operazione da 7 milioni) dal Milan con conseguente intesa fino al 2029 per la mezzala.
