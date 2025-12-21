Fiorentina-Udinese 5-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo (37' st Viti), Ranieri, Ndour, Fagioli (37' st Nicolussi Caviglia), Mandragora (8' st Fortini); Parisi (26' st Kouamé), Kean (26' st Piccoli), Gudmundsson. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Kospo, Richardson, Kouadio. All.: Vanoli
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (10' Sava), Solet; Zanoli (1' st Kamara), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (20' st Gueye), Bertola; Zaniolo (1' st Lovric), Davis (20' st Buksa). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Oier Zarraga, Palma, Iker Bravo, Ehizibue, Camara, Miller. All.: Runjaic
Arbitro: Mariani.
Marcatori: 21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 50' pt Ndour (F), 11' e 23' st Kean (F), 21' st Solet (U).
Ammoniti: Zanoli (U), Parisi (F), Ranieri (F), Nicolussi Caviglia (F).
Espulsi: Okoye (U)
