Sofia Goggia trionfa nel Super G e svela lo scambio di messaggi con Gasp: "Il dolore di oggi..."

"La gara di ieri mi ha segnato tanto, è stata una giornata emotivamente molto dura e ho passato un'ora a piangere ripensando all'occasione sprecata". Lo ha raccontato la sciatrice Sofia Goggia, alla Rai, dopo il SuperG in val d'Isere che le ha regalato il primo successo stagionale, il 27° di Coppa del Mondo in carriera. "Arrivavo da tanta solidità ed invece l'errore mi ha fatto gettare al vento una occasione d'oro. Sono ripartita da lì, dalla voglia di riscatto. Come di fatto è stata tutta la mia carriera, fatta di ripartenze, da tanta voglia di risalire: vincere oggi è bello e ci sta".

La stessa Goggia, nativa di Bergamo e tifosa dell'Atalanta, nel commentare la sua vittoria nel SuperG ha svelato anche un retroscena che la lega a Gian Piero Gasperini. Dopo la prova di ieri in discesa (dove Sofia si è classificata ottava), la bergamasca ha raccontato infatti di essersi scambiata un messaggio con l'attuale allenatore della Roma. "Il dolore di oggi sarà la benzina di domani è il messaggio che ci siamo scambiati ieri con Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma a cui resto molto legata dopo la sua esperienza a Bergamo con l'Atalanta".