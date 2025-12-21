Nico Paz allo stadio per Sondrio-Folgore Caratese: "Futuro? Penso solo al Como"

La sfida tra Sondrio e Folgore Caratese, in programma oggi alle 14.30 al Centro Sportivo La Castellina e valida per la 17^ giornata del Girone B di Serie D, si è arricchita di un ulteriore motivo di interesse oltre al risultato che avrebbe prodotto il campo. Ad assistere alla partita, infatti, era presente anche Nico Paz: trequartista del Como nonché tra i giocatori di maggiore spicco della Serie A in questa stagione.

In tale occasione, il talento argentino classe 2004 è stato intervistato da Sportitalia e ha parlato di vari argomenti: da quello che vuole raggiungere la formazione lariana in questa annata al suo futuro, che potrebbe essere a Madrid.

Quante ambizioni europee ha questo Como?

"Abbiamo più l'ambizione di migliorare partita dopo partita e di vincere tutte le partite, dopo vediamo".

Qual è il tuo rapporto con Fabregas?

"E' un allenatore molto buono e il più importante della mia carriera. Mi sta facendo crescere, a me e a tutta la squadra, e sono molto felice di essere con lui".

Potrebbero essere i tuoi ultimi mesi a Como: pensi già al Real?

"Non penso a questo. Voglio fare il meglio possibile, dopo vediamo".

Milan-Como a Perth: è ufficiale, si va in Australia.

"Non ne abbiamo parlato molto, se dobbiamo farlo si farà".