Fiorentina, cambio nelle gerarchie: né Ranieri, né Mandragora, il capitano oggi è De Gea

Niccolò Righi
Oggi alle 17:07Serie A
Poco meno di un’ora al fischio di inizio della sfida tra Fiorentina e Udinese, in programma al Franchi alle 18:00 e valida per la sedicesima giornata di Serie A, e nella Fiorentina c’è già una novità. Non saranno, infatti, né Luca Ranieri, capitano designato della squadra, né Rolando Mandragora, suo vice, ad indossare la fascia di capitano. Come ha fatto sapere la Fiorentina attraverso i propri account social, infatti, il capitano dell’incontro sarà il portiere spagnolo David De Gea. Un cambio di gerarchie importante all’interno di una partita che si preannuncia già tesissima e ad altissimo carico emotivo.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame
Allenatore: Paolo Vanoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.
Allenatore: Kosta Runjaic

