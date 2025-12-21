Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per l'Ascoli

Prosegue l'ultima giornata del girone d'andata di Serie C. Alle 12:30 sono scese in campo quattro squadre del Girone B. Ad Ascoli pari senza reti tra bianconeri e Campobasso. Finisce in parità anche il match tra Bra e Juventus Next Gen, con le reti di Baldini e Puczka. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

Ascoli-Campobasso 0-0

Bra-Juventus Next Gen 1-1 - 5' Baldini (B); 49' Puczka (J)

GIRONE B

Sabato 20 dicembre

Carpi-Guidonia Montecello 1-1

1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)

Torres-Arezzo 1-1

9' Starita (T), 72' Ravasio (A)

Livorno-Pontedera 2-2

25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 75 (P)

Pineto-Gubbio 1-0

39' Pellegrino

Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2

74' e 89' Primasso

Domenica 21 dicembre

- Ascoli-Campobasso 0-0

Bra-Juventus Next Gen 1-1

5' Baldini (B); 49' Puczka (J)

Ore 14:30 - Pianese-Ternana

Ore 17:30 - Perugia-Forlì

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 40*, Ascoli 34*, Pineto 28*, Guidonia Montecelio 27*, Vis Pesaro 27*, Carpi 26*, Forlì 24, Campobasso 23*, Ternana 22, Pianese 22, Juventus Next Gen 21*, Gubbio 19*, Livorno 19*, Sambenedettese 18*, Bra 15*, Pontedera 14*, Perugia 12, Torres 11*

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Riposa: Ravenna