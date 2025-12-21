Pisacane: "Gaetano l'uomo del girone di ritorno. Luperto? Chiedete ad Angelozzi..."

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha commentato in conferenza stampa il pareggio casalingo contro il Pisa. Queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoCagliari.net su alcuni singoli rossoblù: "Juan Rodriguez è un calciatore forte, non è più un mistero. Sono contento per Kilicsoy: per lui non è facile, arrivando da un altro calcio. Oggi c'erano i presupposti per giocare titolare, ed è stato premiato".

Sulle sue scelte di formazione e i cambiamenti a partita in corso: "Sono partito con Palestra terzino per giocare d'attacco. Ci siamo riusciti in parte. Qualcuno in mezzo al campo ha fatto male, non ci ha consentito di essere corti e compatti. Ho fatto entrare Idrissi perché Obert era sottotono. Poi ho alzato Palestra con un 4-3-3 asimmetrico. Con Cavuoti e Borrelli volevo avere un po' di intensità per fare ancora male all'avversario".

Su Gaetano e Luperto, obiettivo della Cremonese: "Gaetano continua a crescere. L'infortunio è acqua passata, può essere l'uomo del girone di ritorno. Un giocatore come lui può essere un elemento determinante. Per Luperto non parlo di mercato. Dovrete chiedere ad Angelozzi. Era fuori per scelte tecniche, volevo un giocatore con caratteristiche diverse".

