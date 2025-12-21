TMW L'Al Hilal non abbandona l'idea Ausilio per il ruolo di ds: le ultime

L’Al Hilal non ha abbandonato la sua idea di affidare la direzione sportiva a Piero Ausilio. Un corteggiamento serrato che va avanti dalla scorsa estate, quando il club arabo formulò un’offerta molto importante al direttore interista per portalo in Arabia Saudita e ricongiungerlo a Simone Inzaghi, che dopo la finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain decise di accettare definitivamente la proposta dell’Al Hilal per diventarne il nuovo allenatore. Ausilio declinò la proposta saudita, seppur onorato del fortissimo interesse che l’Al Hilal aveva mostrato nei suoi confronti. Ma si sa, certi innamoramenti fanno fatica ad essere dimenticati.

Ausilio è uno tra i direttori sportivi più importanti che ci sono in Italia ed è stimato e rispettato in tutta Europa, ha uno standing molto importante e non è un caso che anche in Arabia Saudita – da dove scriviamo – il suo appeal sia arrivato in maniera così forte. È escluso, da quanto apprende TuttoMercatoWeb.com, che l’Al Hilal possa effettuare un nuovo assalto nel corso delle prossime settimane o mesi, ma potrebbe ribussare alla porta di Ausilio verso la fine della stagione europea, cercando di tentarlo nuovamente con una proposta rinnovata, ma che di fatto non è mai stata ritirata dal tavolo di Ausilio stesso.

I feedback che Ausilio avrà ricevuto da Simone Inzaghi e non solo sull’Al Hilal saranno certamente positivi, come hanno confermato l’ex allenatore interista (a Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport) e Theo Hernandez (sempre alla rosea) a mezzo stampa. Intanto Ausilio è concentrato sul mercato invernale dell’Inter, con la necessità impellente di trovare – se ci sarà – l’occasione giusta per un esterno destro che possa entrare nelle rotazioni di Chivu e prendere il posto di Dumfries, visto che Luis Henrique non ha convinto nessuno. Palestra sarebbe il grande sogno, ma è complicato per gennaio mentre gli altri nomi emersi fino ad oggi o non piacciono a Chivu o non vengono considerati cedibili dalle loro società d’appartenenza.