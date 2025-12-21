Vlasic porta il Torino a quota 20 punti, a -1 dal Sassuolo. La classifica aggiornata di Serie A
Il Torino supera in trasferta per 1-0 il Sassuolo trovando la seconda vittoria consecutiva in campionato. Decisivo il gol al 66' di Vlasic, che segna il calcio di rigore causato dal fallo di Doig su Simeone. Con questo risultato, la squadra di Baroni sale a quota 20 punti in classifica, scavalcando momentaneamente l'Atalanta, a -1 proprio dal Sassuolo di Grosso.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo Sassuolo-Torino 0-1:
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Atalanta 19
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 6
* una gara in più
Il programma della 16^ giornata di Serie A:
20/12/2025 Lazio-Cremonese 0-0
20/12/2025 Juventus-Roma 2-1
21/12/2025 Cagliari-Pisa 2-2
21/12/2025 Sassuolo-Torino 0-1
21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese
21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta
Questi i recuperi delle quattro gare rimandate per la Supercoppa Italiana:
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan
