TMW Solo 0-0 contro il Pisa, esplode la rabbia dei tifosi Hellas: "Investors di nome"

Dopo il pari senza gol interno contro il Pisa, altra protesta dei tifosi del Verona, davanti allo stadio sono già diverse centinaia. Esposto lo striscione "Investors di nome", un chiaro riferimento al nome del fondo proprietario dell'Hellas Verona, Presidio Investors.

Evidentemente ai tifosi non è andata già una campagna rafforzamenti fatta di nomi non molto conosciuti e che ha visto partire Giovane, che forse era il giocatore di maggior talento della squadra. Sogliano ha portato invece a Verona Edmundsson, Mitrovic, Bowie, Lirola, Isaac e Borghi. L'esonero di Zanetti invece al momento non è stato colmato, con l'allenatore della Primavera Sammarco che ha guidato la squadra dalla panchina stasera.