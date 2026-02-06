Crotone, Longo avvisa i suoi: "Voglio fame e rabbia per la quarta vittoria consecutiva"

Emilio Longo, tecnico del Crotone, ha analizzato i temi del match di domani allo 'Scida' contro l'Atalanta U23. Ecco quanto evidenziato da CrotoneInforma:

"L’Atalanta Under 23 non sta attraversando un buon momento, quindi mi aspetto che alzino il livello di attenzione e determinazione. Noi dobbiamo essere ancora più motivati, con la mentalità di chi vuole tornare a vincere, come a Cosenza. Ho trasmesso questo messaggio alla squadra per tutta la settimana: dobbiamo mantenere lo spirito di chi cerca la prima vittoria, non la quarta consecutiva. Solo così potremo essere una squadra vincente, soprattutto nei duelli individuali. Il Crotone deve essere compatto, affamato e arrabbiato, pronto a chiudere le linee e a sopravvivere in ogni partita. La vera insidia è il nostro approccio.

La squadra è quasi al completo: Mazzotti continuerà il recupero, mentre i nuovi arrivati si sono inseriti bene e sono motivati. Ringrazio la società per aver mantenuto la rosa competitiva, nonostante la necessità di ridurre il budget. Sono soddisfatto degli innesti, soprattutto a centrocampo, dove avevamo bisogno di rinforzi numerici e qualitativi.

Cercheremo di giocare in attacco, ma molto dipenderà dall’avversario. Dovremo essere flessibili e capaci di leggere le situazioni durante la partita. La partita di domani sarà un test di maturità contro una squadra che stimo per la sua capacità offensiva e la spensieratezza con cui gioca".