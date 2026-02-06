Pescara, Gorgone: "Loro bravi a sfruttare errori, il calcio è spietato"

L'allenatore del Pescara Giorgio Gorgone ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cesena persa con il risultato di 2-0. Di seguito le sue parole riportate da Corriere Romagna:

"La partita è stata combattuta, giocata, poi degli errori si sono costati cari, potevamo riaprirla, ma potevamo perderla con più scarto. Quindi è una partita in cui ti porti a casa l'ennesima sconfitta. C'è poco poi da analizzare nello specifico, l'avete vista, quindi bisogna farsi un'opinione. Cosa è mancato nel secondo tempo? Abbiamo avuto delle occasioni per far gol, è stato bravo il portiere, poi c'è stato il palo. Al contrario loro hanno capitalizzato gli errori o le giocate che hanno fatto. Questo giochino è molto semplice, molto spietato, poi tutto il resto è contorno. Contano esclusivamente i risultati, i risultati ci mandano a casa con l'ennesima sconfitta"