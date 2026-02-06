Ufficiale
Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Cessione da parte della Roma Women. Con una nota il club capitolino ha comunicato il trasferimento in prestito fino a dicembre 2026 della centrocampista canadese Mia Pante ai Vancouver Rise, franchigia della Northern Super League, nella massima serie canadese.
