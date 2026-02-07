Lecce, striscione al Via del Mare: "Finché la maglia sarà onorata saremo al vostro fianco"

“Finché la maglia sarà onorata saremo al vostro fianco con tutta la nostra passione”. Questo lo striscione apparso allo stadio Via del Mare, sottolinea oggi PianetaLecce.it, alle spalle della Curva Nord, che sintetizza la posizione del cuore pulsante del tifo giallorosso, gli Ultrà Lecce. Uno striscione che ribadisce il sostegno della Curva, legato al principio fondamentale di rispettare e sudare la maglia in ogni partita.

Domenica arriva l'Udinese: come arriva il Lecce

Il Lecce riparte dalla sfida del “Via del Mare” contro l’Udinese, con l’obiettivo di mettersi alle spalle il ko dell’ultimo turno di campionato con il Torino. Eusebio Di Francesco non potrà contare sugli infortunati Camarda e Berisha, quest’ultimo però sulla via del rientro. Ancora in dubbio Stulic, a causa di una contusione al piede che lo ha costretto a lavorare in differenziato in settimana. Nel 4-3-3 ci sarà Falcone in porta con la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. A centrocampo spazio per Ramadani, Coulibaly e Gandelman. In attacco, sulla sinistra c’è Sottil leggermente favorito su Banda, mentre a destra va verso la conferma Pierotti. Al centro del tridente spazio per Cheddira. (da Lecce, Pierpaolo Verri)