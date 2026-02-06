Cerignola, Maiuri: "Vittoria meritata, ora testa al Catania"

C’è soddisfazione, ma anche grande equilibrio nelle parole di Vincenzo Maiuri dopo il successo del Cerignola contro la Salernitana. Il tecnico gialloblù analizza la gara partendo dall’approccio iniziale della sua squadra, ritenuto decisivo contro un avversario di spessore.

“Abbiamo cominciato bene contro una squadra forte – spiega –. Sapevamo che con i cambi la Salernitana avrebbe potuto aumentare la pressione, invece siamo rimasti compatti e, anzi, avremmo potuto chiudere la partita prima senza arrivare a soffrire nel finale”. Per Maiuri non ci sono dubbi sul valore del risultato: “È una vittoria pienamente meritata. Abbiamo battuto una squadra fisica e di grande qualità. La nostra forza è stata l’intensità e la capacità di occupare gli spazi nel modo giusto”. Il tecnico torna poi sull’episodio che gli è costato l’espulsione: “Ho protestato perché chiedevo semplicemente un intervento più rapido da parte dell’arbitro. A mio avviso il cartellino giallo sarebbe stato più che sufficiente”.

Grande soddisfazione anche per il bilancio complessivo contro i granata: “La Salernitana è una squadra importante e conquistare sei punti tra andata e ritorno è motivo di orgoglio per tutti noi”. Ma non c’è tempo per fermarsi. Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: “Martedì a Catania ci aspetta un’altra battaglia. Da domani dobbiamo concentrarci solo su quella partita”. In chiusura, una riflessione sulla piazza salernitana: “Salerno è un ambiente importante, con una pressione forte, ed è giusto che sia così. La storia e il blasone lo impongono. Auguro il meglio alla Salernitana e al collega Raffaele”.