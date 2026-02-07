Ternana, Morcella dopo le parole di Foresti: “Azioni nei confronti di chi ha sbagliato”

Ospite dei microfoni di TGR Umbria, Manlio Morcella l’avvocato consulente della Ternana, ha preso la parola a seguito della conferenza stampa del responsabile dell'area tecnica del club umbro Diego Foresti:

“Quando ti sembra che sei arrivato al dunque, poi scopri degli altri segmenti di malagestio, certamente dovranno essere avviate delle azioni nei confronti di chi ha sbagliato” ha affermato il legale ternano che poi ha aggiunto “La proprietà attuale, la famiglia Rizzo sta valutando con grande attenzione i numeri che seguitano ad uscire e che sono frutto di gestioni dissennate reiterate per più anni”.

Morcella ha poi parlato di quello che potrebbe succedere a breve tra scadenze federali e TAR chiamato ad esprimersi sulla vicenda stadio-clinica.

“Vedremo che cosa esce dalla resocontazione definitiva che sta per essere ultimata e a quel punto la proprietà dovrà prendere decisioni che saranno anche in relazione agli impegni finanziari per la stessa famiglia più opportuna”.