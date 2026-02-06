Serie B, 23ª giornata: un gol per tempo e il Cesena si sbarazza del Pescara
Con la rete di Tommaso Berti al 25 e quella di Matteo Francesconi al 77' il Cesena si sbarazza del Pescara nel match di questa sera al 'Manuzzi'. L'anticipo della 23ª giornata del campionato di Serie B si chiude con il ritorno alla vittoria della compagine di Michele Mignani dopo due ko consecutivi e con il quinto posto in classifica. Buio pesto, invece, per il Delfino che in attesa del secondo esordio di Lorenzo Insigne mette a referto il sesto match senza tre punti. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara 2-0
25' Berti, 77' Francesconi
Sabato 7 febbraio 2026
Ore 15.00 - Carrarese-Südtirol
Ore 15.00 - Catanzaro-Reggiana
Ore 15.00 - Frosinone-Venezia
Ore 15.00 - Juve Stabia-Padova
Ore 15.00 - Mantova-Bari
Ore 15.00 - Modena-Sampdoria
Ore 17.15 - Palermo-Empoli
Ore 17.15 - Spezia-Virtus Entella
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino
CLASSIFICA
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Cesena 37*
Modena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25
Sampdoria 22
Reggiana 21
Virtus Entella 21
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20
Pescara 15*
* una partita in più