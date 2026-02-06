Giorni Felici: l'esterno è tornato ad Asseminello, inizia la riabilitazione

Come racconta TuttoCagliari.net, Mattia Felici è tornato in Sardegna, ad Asseminello, dove proseguirà la riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha fermato nei mesi scorsi. Per l’esterno offensivo del Cagliari si tratta di un passaggio simbolico e concreto allo stesso tempo: il primo vero passo verso il rientro in campo.

Tutto era iniziato lo scorso 4 dicembre allo stadio Maradona, nel finale della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Un contrasto, il dolore al ginocchio, poi la scelta di stringere i denti e portare a termine la gara. Felici aveva persino preso parte alla serie di rigori, conclusa con la vittoria degli azzurri, calciando dal dischetto e colpendo la traversa. Nei giorni successivi, però, gli accertamenti svolti a Roma hanno ribaltato le prime sensazioni: non una semplice distorsione, ma la rottura del legamento crociato. Da lì la decisione obbligata di sottoporsi all’intervento chirurgico a Villa Stuart e l’inizio di un percorso lungo e impegnativo.

Oggi l'esterno ha riabbracciato compagni e staff, come documentato dai canali social del club: sorrisi, abbracci e un clima positivo. La riabilitazione continuerà sotto lo sguardo attento del Cagliari.