Torres, Colombino fa il punto della situazione: "Mercato mirato, rosa rinforzata per gli obiettivi"

Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres ha fatto il punto sulla sessione di mercato invernale appena conclusa. Ecco le sue parole:

“E’ stato un mercato ampio dove abbiamo cercato di migliorare la rosa accogliendo le richieste di qualche giocatore che, per varie esigenze, voleva andar via. La rosa è stata snellita cercando di mandare a giocare alcuni nostri giovani di proprietà che avevano trovato poco spazio con l’obiettivo di valorizzarli. In accordo con la proprietà e Alfonso Greco siamo andati alla ricerca solo di profili che potessero realmente apportare valore alla rosa senza prendere elementi così tanto per prendere. Con Alfonso Greco la squadra si è sentita rinfrancata ed è andata a lavorare sulle certezze che già aveva dagli anni passati. I nuovi si sono integrati bene e la squadra ora ha una identità e un’idea di gioco ben chiara e definita. Baldi, Zanandrea, Sorrentino e Luciani sono giocatori forti e siamo convinti che saranno utilissimi per raggiungere i nostri obiettivi.

Nelle ultime ore si è verificata una necessità, quella di sostituire Musso che ha avuto una grossa opportunità a Crotone e l’ha voluta cogliere. Si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto e devo ringraziare il Crotone per aver avuto la pazienza e aver aspettato la Torres che, ovviamente, doveva sostituire l’attaccante partente con una figura valida. Luciani era un nostro obiettivo da circa una settimana, nel corso dei giorni si sono inserite diverse squadre, ma alla fine siamo riusciti a spuntarla a poche ore dalla chiusura del mercato.

Crediamo di aver fatto il massimo. Liviero e Zambataro sono due rinforzi importanti e fanno parte di un cambio di strategia, poiché in estate si era deciso di usufruire del minutaggio e di puntare su alcuni giovani (almeno 3 nell’undici di partenza). Nel momento in cui abbiamo cambiato piani si è ritenuto consono reintegrare Liviero, mentre Zambataro era già stato reinserito in gruppo a seguito del lungo infortunio di Lattanzio. Siamo molto contenti di poter contare su Matteo ed Eyob e siamo certi, come stanno facendo, che daranno un grande apporto al tecnico e alla squadra”.