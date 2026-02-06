TMW Cesena, Vergassola: "Serve continuità ma era importante tornare a fare i punti: valgono di più ora"

Simone Vergassola, allenatore in seconda del Cesena, ha parlato dopo il successo ottenuto stasera contro il Pescara: “Il Pescara ha una discreta qualità ed è vivo, a tratti ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a segnare nel momento giusto e a saper soffrire quando c’era da farlo. Abbiamo affrontato una squadra fastidiosa che può dire la sua fino alla fine.

Il Cesena ha la sua fisionomia, magari abbiamo fatto meno possesso palla rispetto ad alt tre volte ma siamo stati bravi nelle ripartenze. La gara è stata questa: loro hanno mantenuto il pallino del gioco, noi bravi a ripartire e fargli male. I giocatori nuovi che sono arrivati negli ultimi giorni devono capire i nostri meccanismi e trovare la giusta condizione. Adesso serve continuità ma era importante tornare a fare i punti. Che nel girone di ritorno valgono di più rispetto all’andata”