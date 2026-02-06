Pisa, Hiljemark: "Ho visto tante cose positive, sono passati tre giorni. Cambieremo qualcosa"

Il tecnico nerazzurro, Oscar Hiljemark ha parlato in conferenza stampa al termine del pari senza gol ottenuto contro il Verona dal suo Pisa: "Nella ripresa abbiamo fatto bene, creando più occasioni. Tramoni non ha giocato solo per scelta tattica".

Crede che Pisa e Verona possano salvarsi?

"Noi siamo migliorati un po' nel corso della partita, nel primo tempo abbiamo fatto bene difensivamente, nella ripresa meglio con il gioco. Il nostro obiettivo è salvarci, dopo tre giorni ho visto la squadra combattere assieme, con la grinta giusta. Tante cose positive per essere passati tre giorni".

Per il lavoro che deve fare il suo nemico è il tempo?

"La squadra ha fatto un buon lavoro in questi tre giorni, il nostro modo di allenarsi e di giocare è differente, c'è qualcosa da cambiare, ma dobbiamo fare tutto assieme. Non possiamo cambiare tutto in una settimana"