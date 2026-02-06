Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre

Il mercato invernale ha ridisegnato la lista europea della Juventus, che martedì 17 febbraio sarà impegnata in Turchia contro il Galatasaray nell’andata del doppio confronto playoff di Champions League. Come si apprende dal sito ufficiale della UEFA, il club bianconero ha comunicato infatti alcune modifiche all'elenco dei giocatori utilizzabili nella fase a eliminazione diretta, recependo i movimenti effettuati nel corso della sessione invernale di mercato.

Le principali novità riguardano la lista A, dalla quale escono due giocatori. Il difensore Daniele Rugani ha lasciato Torino per trasferirsi alla Fiorentina in prestito, mentre il laterale Joao Mario ha concluso dopo pochi mesi la sua esperienza in bianconero, passando al Bologna con la medesima formula. Due uscite che hanno liberato spazio all’interno della lista europea e consentito alla Vecchia Signora di intervenire con nuovi innesti in vista degli impegni continentali.

Al loro posto sono stati inseriti l'esterno Emil Holm, arrivato proprio nello scambio che ha coinvolto Joao Mario, e Jeremie Boga, rinforzo offensivo con esperienza maturata tra Sassuolo e Atalanta, prelevato dal Nizza dopo la rottura totale con club e tifosi. Cambiamenti pure nella lista B della Juve, dalla quale esce il difensore classe 2004 Jonas Rouhi, ceduto in prestito alla Carrarese per andare ad accumulare esperienza.