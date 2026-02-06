Tutto sul primo acquisto della Lazio per la stagione 2026-2027: chi è lo spagnolo Alfonso Pedraza

"Per completare il mercato in entrata c’è l’accordo già siglato con tanto di contratto di Pedraza, che da luglio sarà un nuovo giocatore della Lazio". Le parole pronunciate oggi in conferenza dal direttore sportivo Angelo Fabiani certificano un’operazione già impostata e raccontano il profilo di Alfonso Pedraza, esterno spagnolo scelto per rinforzare la corsia sinistra biancoceleste nella prossima stagione. Classe 1996, terzino mancino di spinta, Pedraza arriverà alla Lazio a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Villarreal, club nel quale è cresciuto e con cui ha costruito l’ossatura principale della sua carriera.

Con il Submarino Amarillo, Pedraza ha totalizzato 224 presenze ufficiali complessive, arricchite da 13 gol e 28 assist tra campionato e coppe nazionali e internazionali. Dal 2020 è stato una presenza costante nelle rotazioni del Villarreal, alternando stagioni di continuità ad altre condizionate invece da alcuni infortuni, soprattutto di natura muscolare. Nel suo percorso non sono mancate esperienze in prestito, utili a completarne la formazione: Betis, Alaves, Lugo e una parentesi al Leeds in Inghilterra.

Dal punto di vista tecnico, Pedraza è un esterno moderno, dotato di grande corsa e propensione offensiva. Il piede sinistro, il cross e il tiro dalla distanza rappresentano le sue armi principali, più orientate alla rifinitura che alla finalizzazione. In carriera ha maturato anche una solida esperienza internazionale, culminata con la vittoria dell’Europa League 2020-2021 contro il Manchester United, oltre a presenze in Champions League e Supercoppa Europea. Un profilo già pronto, pensato per portare affidabilità ed esperienza europea alla fascia sinistra della Lazio.